Ізраїль заявив про ліквідацію понад 150 терористів у Секторі Гази

Ізраїльська армія заявила, що військові вбили понад 150 бойовиків-терористів під час боїв у Секторі Гази. Переважно це представники ХАМАС.
Джерело:The Times of Israel
У міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС, вбили щонайменше 200 палестинців, зокрема, 50 дітей та 30 жінок.
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Про які цифри кажуть у ЦАХАЛ
В Ізраїлі заявили, що станом на ніч понеділка ліквідували понад 120 бойовиків ХАМАС і понад 25 – членів Палестинської ісламського джихаду.
Знищили підземні тунелі
Крім того, під час нічних авіаударів армія оборони Ізраїлю знищила близько 15 кілометрів підземних тунелів ХАМАС у місті Газа і Хан-Юнісі. Близько 60 літаків скинули понад 100 бомб за пів години.
Це четверта атака на мережу оборонних бункерів і переходів ХАМАСу в Секторі Гази. Загалом зруйнували понад 100 кілометрів тунелів.
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває вже сотню років. Однак протистояння з бойовиками ХАМАС загострилось у травні 2021 року.
- Це сталось, коли ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі. На Храмовій горі в районі Шейх-Джаррах спалахнули сутички, постраждали понад 200 людей.
- Ізраїль та Палестина почали взаємні ракетні обстріли.