Ізраїль заявив про ліквідацію понад 150 терористів у Секторі Гази

У міністерстві охорони здоров'я Сектора Гази, яким керує ХАМАС, вбили щонайменше 200 палестинців, зокрема, 50 дітей та 30 жінок.

До теми Ізраїль заявляє про ліквідацію одного з лідерів "Ісламського джихаду" в Газі: відео

Про які цифри кажуть у ЦАХАЛ

В Ізраїлі заявили, що станом на ніч понеділка ліквідували понад 120 бойовиків ХАМАС і понад 25 – членів Палестинської ісламського джихаду.

Знищили підземні тунелі

Крім того, під час нічних авіаударів армія оборони Ізраїлю знищила близько 15 кілометрів підземних тунелів ХАМАС у місті Газа і Хан-Юнісі. Близько 60 літаків скинули понад 100 бомб за пів години.

Це четверта атака на мережу оборонних бункерів і переходів ХАМАСу в Секторі Гази. Загалом зруйнували понад 100 кілометрів тунелів.