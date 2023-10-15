В Ізраїлі працює лазерна ПРО: разючі кадри роботи новітньої системи
Джерело:Моссад
В Ізраїлі, ймовірно, вперше застосували новітні системи протиракетної оборони. Так, у мережі з'явилися відео роботи лазерних комплексів ПРО.
Раніше повідомляли, що Ізраїль ставить на озброєння лазерні комплекси для протидії ворожим снарядам. Крім того, на ці відео вже відреагували у Моссаді.
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Ізраїль вперше застосував лазерні системи ПРО
Ізраїльські пабліки поширюють відео у мережі, де видно, як по ворожих об'єктах працює новітня система протиракетної оборони "Світловий щит". Зокрема, на кадрах цей комплекс перехоплює ракети із Сектору Гази.
В Ізраїлі лазерна система ПРО, ймовірно, перехоплює ракети: дивіться відео
У телеграм-каналах зазначають, що це, ймовірно, система малої дальності SHORAD із 50-кіловатним лазером. Однак поки що цю інформацію не підтвердили в ізраїльських органах влади.
Також роботу ПРО показала й ізраїльська розвідка Моссад. Там зазначили, що новітні ізраїльські комплекси працюють на повну.
В Моссаді показали роботу нових ізраїльських ПРО / Відео з акаунту Моссаду в соцмережі Х
Варто зазначити, що, за розрахунками ізраїльських ЗМІ, одне перехоплення лазерної ПРО коштуватиме 3 – 4 долари порівняно з одним перехопленням системи ПРО "Залізний купол" у 50 тисяч доларів.
Раніше в Ізраїлі казали, що розгорнуть лазерну ПРО
- Увечері 14 жовтня в етері 14-го телеканалу Ізраїлю повідомили інформацію, що лазерний комплекс протиракетної оборони "Світловий щит" ЦАХАЛ розгорне раніше, ніж до цього було заплановано. Однак журналісти не зазначили, коли саме розгорнуть цей комплекс.
- Раніше Ізраїль мав розмістити "Світловий щит" на кордоні з Сектором Гази у 2025 році, а на кордоні з Ліваном – у 2027. Такі комплекси мають покращити ситуацію з ракетними загрозами для ізраїльтян.
- Варто зазначити, що комплекс ПРО призначений для боротьби із ракетами малого радіуса дії, безпілотниками й мінометними снарядами. Перевага цієї системи також полягає у дешевизні одного пострілу.