В Ізраїлі відбулись перестрілки між військовими і палестинськими бойовиками: є жертви

Армія Ізраїлю провела операцію проти сил ХАМАСу. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що бойовики готували терористичний акт.

Протистояння відбулось у ніч з 25 на 26 вересня на західному березі річки Йордан. Палестина повідомила про щонайменше 4 загиблих з їхньої сторони.

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Ізраїльська армія завдала удару по ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив, що ізраїльська армія на Західному березі протистояла ХАМАСу. Адже бойовики "планували здійснити терористичні атаки найближчим часом".

Підполковник Амнон Шефлер заявив, що метою операції було "зупинити осередок терористичної організації ХАМАС, який діє в Юдеї та Самарії з наміром здійснити терористичні атаки".

Палестина повідомила про загиблих

У МОЗ Палестини повідомили, що одного палестинця вбили в місті Дженін, а інших 3 – у селі Бідду. Проте там не вказали, що загинули бійці ХАМАСу. Інформацію про вбивство 4 бойовиків підтвердив й Амнон Шефлер.

Згодом видання The Jerusalem Post написало, що вбито щонайменше 5 військових. Та додало, що зіткнення відбулись під час арештів палестинців, які проводила служба безпеки Ізраїлю в 5 різних місцях на Західному березі.

У Ізраїлі повідомили, що стежили кілька днів за осередком ХАМАС, яке, за даними ізраїльської розвідки, готувало атаку на території Ізраїлю.

Протистояння між армією Ізраїлю та бойовиками ХАМАС: головне

З 10 травня 2021 року між Ізраїлем та ХАМАС загострився давній конфлікт. Сторони випустили понад 4 тисячі ракет. Як повідомляють палестинці, за цей період загинули щонайменше 227 людей, а з ізраїльської сторони конфлікту вбито 12 людей.

З 21 травня 2021 року між сторонами почало діяти перемир'я.

Певний час у регіоні було затишшя, однак згодом зі сторони Сектору Гази періодично почали здійснювати обстріли, ізраїльська армія відповідає на них.

Ізраїль захопив Західний берег у 1967 році й за останні десятиліття створив десятки поселень, де проживає майже 500 тисяч поселенців. Палестинці прагнуть Західний берег як частину своєї майбутньої держави і розглядають поселення як основну перешкоду для вирішення конфлікту.