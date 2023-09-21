З військової бази на півночі Ізраїлю вкрали танк: його знайшли в досить незвичному місці

В Ізраїлі 20 вересня трапився курйозний інцидент. Так, невідомі викрали з військової бази на півночі країни танк.

Зрештою ізраїльським правоохоронцям все ж вдалося його знайти. Зокрема, цю важку техніку виявили на звалищі.

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В Ізраїлі крадуть танки серед білого дня

У ізраїльській поліції зазначили, що правоохоронці почали розслідування 20 вересня після отримання повідомлення про викрадання танку, який перебував на військовій базі на півночі країни. Співробітники поліції, які проводили патрулювання місцевості, виявили цю важку техніку на сміттєзвалищі поблизу міста Нешер.



Викрадений ізраїльський танк виявили на звалищі / Фото поліції Ізраїлю

За попереднім оглядом поліцейські виявили, що цистерна була неробочою. Тим часом поліція повідомила Міноборони та продовжує з’ясовувати обставини справи.

Згодом стало відомо, ще цей був танк Merkava не був у повної бойової готовності, у ньому був боєприпасів, і він використовувався військовослужбовцями для тренувань. Його вже повернули на базу.

Ізраїльський танк викрали, а згодом знайшли на звалищі / Відео поліції Ізраїлю

До того ж поліція Ізраїлю затримала жителя міст Хайфи та Тверії у віці близько 40 років за підозрою у викраденні. Про їхні мотиви правоохоронці не повідомили.

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