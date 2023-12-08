"Це їхнє рішення": майже всі діти політиків Ізраїлю воюють проти ХАМАС

Під час боїв з терористами ХАМАС у Секторі Гази загинув син колишнього начальника Генерального штабу ЦАХАЛ та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота – Галь Айзенкот. Він був резервістом.

Головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, чому в Ізраїлі діти високопосадовців йдуть на війну. Зазначимо, Армія оборони Ізраїлю 1 грудня відновила бойові дії в Секторі Гази, звинувативши ХАМАС у зриві перемир'я.

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Що відомо про загибель сина міністра

Міністр Гаді Айзенкот дізнався про загибель сина під час відвідування Південного командування ізраїльських військ. Відомо, що 25-річний Галь Айзенкот загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів у таборі біженців на півночі Сектора Гази.

Він служив військовим парамедиком у 699 батальйоні 551 резервної бригади спеціального призначення.

"Наразі немає подробиць загибелі старшого сержанта та й на них не зосереджуються. Сьогодні (8 грудня – 24 Канал) Галя Айзенкота поховали. На жаль, щодня є втрати", – мовив Шлеймович.

Мораль для всіх однакова

В Ізраїлі майже всі діти чиновників, політиків, військових на рівні з іншими громадянами воюють, захищаючи рідну землю.

Майже всі, але однаково є винятки. Наприклад, молодший син прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в армії не служить. Останнім часом він взагалі перебував у США й в Ізраїль повернувся нещодавно, але це виняток,

– зазначив головний редактор порталу "Деталі".

За його словами, в Ізраїлі немає різниці між сином багатої чи бідної людини, дочкою генерала чи великого бізнесмена. Зокрема, в побуті, адже люди носять однаковий одяг, їздять на однакових машинах тощо.

Коли починається війна, діти високопосадовців самі йдуть, тому що це загальне положення, яке не регламентується законом. Їм дивно не піти, коли там їхні друзі. Попри те, що в Ізраїлі також є корупція та проблеми, не виникає питання, чому ми повинні йти воювати. У нас немає вибору й іншої країни,

– додав Шлеймович.

Ізраїльтяни з моменту заснування держави протягом 75 років перебувають в постійній війні. В цьому середовищі виростає така мораль й для всіх вона однакова.

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