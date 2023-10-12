В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців

В Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС загинуло декілька громадян України. Станом на 12 жовтня кількість загиблих українців знову зросла.

Так, унаслідок війни між ХАМАС та Ізраїлем загинуло семеро громадян України. За інформацією речника МЗС Олега Ніколенка, консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

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В Ізраїлі 9 українців вважаються зниклими безвісти

За даними МЗС, 9 громадян України отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще 9 українців вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

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Олег Ніколенко інформує, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

На суботу, 14 жовтня, дипломати готують перший евакуаційний рейс до Румунії. Також МЗС працює над організацією додаткових евакуаційних рейсів.

Ніколенко зазначив, що деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

Ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази. Однак через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

"МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей", – сказав Ніколенко.

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