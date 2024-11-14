Уже на фінальній стадії, – посол про запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні

Ізраїль вже надав Україні все необхідне для створення системи раннього оповіщення про повітряні загрози. Ця технологія на фінальній стадії запуску.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву посла Україні в Ізраїлі Євгена Корнійчука на Kyiv Jewish Forum 2024.

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Ізраїльська система раннього оповіщення в Україні

Посол розповів, що ізраїльська система раннього оповіщення вже на фінальній стадії запуску в Україні. Ба більше, частина фактично вже використовується.

Тут можна говорити про радари ізраїльського виробництва тримірні, це не є секретом, які використовують військові вже сьогодні,

– зазначив Євген Корнійчук.

Наголосив, вони є абсолютно придатними чи можливими для закупівлі в більших обсягах у разі необхідності.

Зауважимо, у травні 2023 року Корнійчук розповідав, що в Києві у тестовому режимі запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетну атаку.

Ця система ідентифікує ракети й снаряди всіх видів, проєктує, куди впадуть, визначаючи та зменшуючи територію, жителі якої можуть опинитися в небезпеці. Також розраховує, скільки часу мають люди, аби знайти укриття.