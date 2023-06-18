Ізраїль продає 200 танків: чи можуть вони опинитись в Україні

Ізраїль вперше готується продати понад 200 своїх танків "Меркава". Їх відправлять у Європу для посилення танкового парку.

Про це 24 Каналу розповів капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, Україна навряд чи їх отримає. Найімовірніше, цими танками замінять бронетехніку, яку європейські країни передали Києву.

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"Я ризикну припустити, що мовиться не про пряме передання танків Україні, а про заміну потужностей танкового парку в європейських країнах. Українські екіпажі не проходили навчання на цих танках", – пояснив Тамар.

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Танки заточені під ізраїльські реалії, бо країна ніколи не планувала продавати їх.

Які країни можуть отримати танки "Меркава"

Ізраїль має тісні відносини в оборонній сфері з такими країнами, як-от США, Німеччина, Польща, Італія, Греція. Можливо, танки "Меркава" отримає хтось із них.

"Найближчим часом ми дізнаємось, якщо вони раптом опиняться в Україні. У них настільки характерний профіль, що 2 – 3 світлини розставлять всі крапки над "і"", – зазначив Тамар.

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США вслід за Великою Британією можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Цими снарядами Америка планує оснастити танки Abrams, які виділила для України.

Крім того, США нададуть Україні бронемашини, які можуть замінити пошкоджені та знищені під час контрнаступу.

Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, яка розблоковує реекспорт зброї швейцарського виробництва в Україну. Це дуже гучна подія, оскільки до цього моменту Швейцарія дотримувалася нейтралітету.

До того ж німецький уряд перегляне свою позицію щодо постачання Україні сучасних західних винищувачів.

"Меркава" – ізраїльський основний бойовий танк, який випускається з 1979 року. Його характерною особливістю є розташування моторно-трансмісійного відділення в передній частині корпусу, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Ця особливість перетворює "Меркаву" на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР.