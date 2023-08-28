У нас протилежна ситуація: чому Україні не підходить ізраїльський сценарій

Президент Володимир Зеленський запевняє, що у питанні отримання гарантій безпеки від Сполучених Штатів наша держава мала б отримати такі ж гарантії як Ізраїль.

Політолог-міжнародник Руслан Осипенко поділився з 24 Каналом своїм баченням щодо того, настільки такий сценарій прийнятний для України. Він зауважив, що такий варіант не дає Україні 100% гарантій для уникнення повторення війни.

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"Цю формулу обговорювали давно. Ізраїльський сценарій без вступу в НАТО, щоб не виконувати 5 статтю. Нас озброюють, дають технології, гроші й ми стаємо "озброєним їжаком" у сірій зоні, буфером між Росією і Європою", – мовив Осипенко.

Однак, на думку політолога-міжнародника, Україні не підходить ізраїльський варіант. Адже Єрусалим набагато краще технологічно розвинений, ніж всі навколишні країни чи армії країн, які розташовані навколо.

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Баланс сил й інтересів

Ізраїлю загрожує одразу декілька арабських країн. Проте завдяки тому, що Єрусалим випереджає їх технологічно, економічно й військово, баланс сил на його боці.

Крім того, Ізраїль на відміну від арабських країн має ядерну зброю. В України діаметрально протилежна ситуація. Поруч розташована Росія, яка хоче стерти нас з історії та розглядає наші землі як свої власні, має ядерну зброю,

– зазначив Осипенко.

Україна її не має, тому як нас не озброюй однаково баланс сил й інтересів буде на боці ворога. Через це ізраїльський варіант нам не підійде. Хіба якщо ми матимемо ядерну зброю, то тоді ми зрівняємо баланс сил і зможемо запобігати конфліктам.

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