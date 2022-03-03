Ізюм на Харківщині знову під інтенсивними обстрілами

3 березня 2022 , 12:32
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Джерело:

Суспільне Харків

Місто Ізюм, що на Харківщині, знову потрапив від обстріли російських окупантів.

Ворог вкотре вдався до бомбардування міста. Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін. 

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У місті знову бомбардування,
– написав він у фейсбуці.

Такі дані були станом на 12:16 3 березня. До цього агресори гатили по Ізюму в ніч проти 3 березня.

В ту ніч загинуло щонайменше 8 людей, серед них – і діти. 

Додамо, що це місто у Харківській області є одним із тих, яке найбільше потерпає від ударів російського окупанта.

Бомбардування Ізюма: відео наслідків

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Автор: Аліна Оліховська