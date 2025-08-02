Місто Ізюм у Харківській області та Ізюмський район постраждали через ворожу атаку вночі 2 серпня. Там є знеструмлення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізюмську МВА.

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Які наслідки ворожої атаки в Ізюмі та районі?

В Ізюмській МВА розповіли, що вночі 2 серпня внаслідок ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії. Місто Ізюм теж знеструмлене.

Станом на зараз енергетики виконують роботи з відновлення живлення в громаді, частково є результати, водопостачання та водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання,

– мовиться у повідомленні.

Коли в Ізюмському районі остаточно відновлять світло для громадян в МВА не вказали.

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До слова, через ворожу атаку частково без електроенергії 1 серпня лишилися жителі Сум. У "Сумиобленерго" підтвердили, що перебої з розподілом електроенергії в місті пов'язані з ударом армії Росії по критичній інфраструктурі.