Ізюм є критичною точкою, ми чекаємо відкриття "зелених коридорів", – Синєгубов

6 березня 2022 , 09:42
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Джерело:

"Рада"

Окупанти продовжують бомбити Харківщину. Наразі місто Ізюм є критичною точкою. Влада чекає "зелених коридорів", аби підвезти туди гуманітарну допомогу та вивезти людей.

Для евакуація все готово. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Чекають "коридорів"

Маршрути для евакуації з Харківщини узгоджені. Підготували інфраструктуру, автобуси, водіїв.

Як тільки відкриється "зелений коридор", ми маємо максимально швидко вивезти звідти людей і доставити гуманітарний вантаж,
– наголосив Синєгубов.

Коридори відкриють, якщо в ЗСУ та ОП підтвердять, що це безпечно.


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Автор: Ольга Музика