З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси: там перебуває близько 2 000 людей

10 березня 2022 , 14:35
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

З Ізюма, що на Харківщині, виїхали люди гуманітарним коридором. Орієнтовно 2 тисячі жителів рухаються у напрямку Дніпра.

Відповідну інформацію оприлюднив заступник керівника глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Про це стало відомо о 14:32 10 березня. 

Зауважте Сподіваюсь, Лавров поговорить із владою, і гуманітарний коридор з Маріуполя запрацює, – Кулеба

З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси

З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей. Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра,
– написав Тимошенко.  

Політик пояснив, що вдалось доставити гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.


В Ізюм вдалось доставити допомогу людям / Фото з телеграму Кирила Тимошенка


Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська