В Ізюмському районі ЗСУ знищили винищувач окупантів Су-34

Збройні Сили України завдали чергових втрат авіації російських окупантів. Українські військові в Ізюмському районі збили ворожий Су-34.

Знищено один із найновіших літаків ворожої армії

Про знищення ворожого винищувача у своєму телеграмі написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що російський літак знищили 27 березня.

Варте уваги Авіація ЗСУ завдала нищівних ударів по об'єктах окупантів: знищені 12 безпілотників і 1 літак

Вороже повітряне судно ліквідували мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ. Винищувач росіян знищений в Ізюмському районі, де тривають бої.

Синєгубов зазначив, що Су-34 – це один із найновіших літаків ворожої армії.

Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії,

– написав Синєгубов.

Зауважимо, що станом на ранок 27 березня Росія у війні проти України втратила вже 121 літак. Також ліквідовано 127 ворожих гелікоптерів та 56 безпілотників.

Варте уваги – Розбили техніку росіян: ЗСУ повернули під контроль село на Харківщині – Гусарівку: дивіться відео