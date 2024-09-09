ЗСУ вдарили бомбою JDAM по мосту через Сейм прямо перед носом росіян: відео

Операція ЗСУ у Курській області триває. Наші воїни продовжують завдавати влучних ударів по ворожій логістиці. У мережу потрапив яскравий момент ураження російського мосту через річку Сейм.

Російські воєнкори влаштували істерику за черговим мостом через річку Сейм на Курщині. Ще вчора наші захисники опублікували кадри потужного удару по ворожій конструкції у района селища Кариж. Тепер з'явилися деталі цього ураження.

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Ідеальне влучання

Виявилося, що по автомобільному мосту прилетіла крилата "розумна" і високоточна бомба JDAM-ER, яку Україна отримала від США.

Ба більше, з'ясувалося, що бомба влучила у міст прямо під носом у російських військових, які планували ним переправлятися.

У мережу потрапило відео прильоту, а також момент втечі росіян.

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Ворог вже щодня завдає ударів зброєю США по мосту у Курській області, намагаючись відрізати наше угруповання,

– плачуться окупанти.

До слова, біля міста Глушкове на Курщині в оточенні можуть опинитися від 2 до 3 тисяч російських військових.