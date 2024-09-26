Тепер дістають Запоріжжя: у Силах оборони заявили, що росіяни модернізували КАБи

Останнім часом росіяни поновили активні обстріли українських міст керованими авіабомбами. Цього тижня уперше цими снарядами було уражене Запоріжжя.

Пізно увечері 22 вересня росіяни вперше обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами. Це стало сигналом про те, що ворожі снаряди були модернізовані і тепер здатні долати більшу відстань. Це в ефірі одного із телеканалів підтвердив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Ворог модифікував КАБи

За словами Волошина, росіяни справді провели зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають. Наразі вони можуть бити КАБами не лише по містах і селищах, розташованих поряд із лінією фронту. Ці бомби вже долітають до середмістя Запоріжжя.

Військовий підкреслив, що від модернізованих КАБів потерпають також такі міста як Краматорськ і Харків. Ворог має достатню кількість цих смертельних і руйнівних снарядів.

До слова, у ніч проти 26 вересня загарбники обстріляли бомбами Запоріжжя. Окупанти влучили по житловій забудові й території одного з промислових підприємств. Внаслідок ворожого удару понівечені приватні будинки. Постраждали 7 людей, зокрема, 14-річний хлопчик.