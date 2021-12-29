Кабінет Міністрів призначив нових членів НКРЕКП

29 грудня 2021 , 16:15
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

Кабінет Міністрів призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вони виграли конкурс.

Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Рішення уряд ухвалив 29 грудня. 

До теми Члени НКРЕКП знову самі себе преміювали: попередні виплати були по 200 тисяч гривень

Уряд визначив переможців членів НКРЕКП

Кабмін визначив переможців конкурсу на посаду членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
– мовиться у повідомленні. 

Зокрема перемогу отримали:

  • Руслан Машляковський;
  • Костянтин Ущаповський. 

Останні новини щодо НКРЕКП

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
  • Нещодавно НКРЕКП затвердила кошторис державного підприємства "Гарантований покупець" на 2022 рік. "Гарантований покупець" є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.
  • Варто відзначити, що за підсумками своєї діяльності у першому кварталі 2021 року члени Нацрегулятора у сферах енергетики й комунальних послуг виписали собі премії – 50% від окладу. 

Уряд знизить тариф на газ та електрику – дивіться відео 

 

Автор: Діана Квасневська