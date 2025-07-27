В Україні масштабують власне виробництво вибухівки: Свириденко поділилася планами

Після тижня роботи нового уряду прем'єрка підбила підсумки та розповіла про плани Кабміну. Новації стосуються протезування й оборонної сфери. Також уряд почне аудит усіх державних видатків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії Свириденко.

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Що робитиме уряд на чолі зі Свириденко?

За словами очільниці Кабміну, в планах є значне скорочення бюрократичних процедур.

В економіці – ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків,

– написала вона.

В оборонному секторі будуть масштабувати власне виробництво вибухівки в Україні. Мета – щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні, в потрібних обсягах і системно.

Уряд планує запустити гранти на біонічні протези, щоб було більше українських виробників протезів.

"Протезування – сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики. Наше завдання – зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. (...) Також цього тижня зустрічалася із фахівцями з реабілітації, виробниками, керівниками центрів. Ми бачимо, що багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою. Тому поставили завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров'я визначити чіткий план врегулювання проблемних питань", – підкреслила Свириденко.

Вона наголосила, що новий уряд визначив своїми пріоритетами гідність людини, безпеку, розвиток економіки та відбудову. Наразі Свириденко зустрічається з керівниками міністерств, щоб напрацювати конкретні плани, які увійдуть у програму дій уряду.