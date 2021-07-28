Уряд погодив В'ячеслава Чауса на посаду голови Чернігівської ОДА: що про нього відомо

Уряд погодив призначення нового глави Чернігівської обласної державної адміністрації. В'ячеслав Чаус може замінити на цій посаді Анну Коваленко, дружину ексголовнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 28 липня. Кандидатуру Чауса погодили після нетривалої онлайн-співбесіди.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Чаус вдало пройшов співбесіду з профільним міністром. Остаточне призначення має погодити Президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про В'ячеслава Чауса

В'ячеслав Анатолійович Чаус народився у Чернігові 1977 року. Освіту та кар'єру будував там же. Одружений і має 3 дітей. Цю інформацію Чаус озвучив під час свого виступу на засіданні Кабміну 28 липня.



Чауса можуть призначити новим головою Чернігівської ОДА / Скриншот з відео засідання Кабміну

Кандидат на посаду голови Чернігівської ОДА останні 6 років пропрацював у компанії "Укргазвидобування". Був директором за напрямком та заступником генерального директора компанії. Окрім цього, 4 роки входив до правління "Укргазвидобування".

Перші кроки на посаді голови Чернігівської ОДА

. АТ "Укргазвидобування" – це найбільша компанія у Центральній та Східній Європі, яка займається видобуванням природного газу (73%) та виробництвом конденсату з 1998 року. Розробляє газові та нафтові родовища у 11 областях України, володіє мережею із 19 АЗС у Харківській області.

Кандидат на посаду очільника Чернігівщини озвучив своє бачення розвитку області та перші кроки. Зокрема мовилося про конструктивний діалог з громадами, сталий розвиток та реалізацію ініціатив президента.

Він розкритикував темпи виконання проєктів "Великого будівництва" у Чернігівській області. Наголосив на потребі їх "негайно і радикально" змінити, а також розвивати систему охорони здоров'я.

Облдержадміністрація має перестати бути статистом, а стати надійною, міцною ланкою, між кожною конкретною лікарнею та профільним міністерством,

– наголосив Чаус.

Статки Чауса

Згідно з електронною декларацією Чауса за 2020 рік, він має квартиру в Чернігові за 149 тисяч гривень, земельну ділянку та дачний будинок у Клочкові, вартістю 382,2 та 200 тисяч гривень відповідно. На нього зареєстрований автомобіли Volkswagen Touran 2013 року випуску, використовує він і KIA Sorento 2017 року випуску за 1,2 мільйона гривень. "Родзинкою" є велика колекція монет іноземних держав із 364 штук.

За 2020 рік Чаус заробив:

11,2 мільйона гривень заробітної плати в "Укргазвидобуванні";

111,4 тисячі гривень пенсії;

близько 7 тисяч гривень склали проценти в банку.

Окрім цього, він тримає близько 197 тисяч гривень у банках, а також готівкою:

1,7 мільйона гривень;

135 тисяч доларів;

75 тисяч євро.



Анна Коваленко очолювала Адміністрацію з жовтня 2020 року / Фото з сайту Чернігівської ОДА