Кабмін погодив нового голову Київської ОВА

7 квітня відбулось засідання Кабінету Міністрів України. Уряд погодив чергові кадрові зміни.

Під час засідання Уряд погодив проєкт Указу Президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської ОВА. Зазначимо, що цю посаду раніше очолював Олексій Кулеба, який зараз є заступником Керівника Офісу Президента України.

Дивіться також Керувалися законом: у НАБУ прокоментували свої дії щодо справ Пивоварського, Коболєва та Дихне

Які кадрові зміни ухвалили

Окрім цього, КМУ ухвалив рішення про звільнення Максима Ярмистого з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам'яті.

Водночас Ярмистого призначили державним секретарем Міністерства освіти і науки. Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення про призначення на посаду голови Міністерства освіти та науки Оксена Лісового.

Що відомо про Кравченка

Руслан Кравченко наразі є чинним керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолює з 15 березня 2021 року. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса.

23 серпня 2022 року Кравченка нагородили орденом "За заслуги" III ступеня "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Цікаво, що у 2023 році Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але перемогти не зміг.