Уряд погодив призначення нової очільниці Кіровоградської ОДА

Кабмін погодив призначити головою Кіровоградської облдержадміністрації Марію Чорну. Відповідний проєкт указу президента Володимира Зеленського 26 травня ухвалили на засіданні уряду.

Попереднього главу Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка Володимир Зеленський звільнив 15 квітня.

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Кабмін погодив призначення Чорної Марії Володимирівни головою Кіровоградської обласної державної адміністрації,

– мовиться у повідомленні.

Перед тим її кандидатуру рекомендував погодити міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він також проводив з нею попередню співбесіду.

Марія Чорна під час засідання коротко розповіла, що:

планує проаналізувати основні проблеми регіону;

продовжити реалізацію обласних програм і галузі охорони здоров'я, проєкту президента "Велике будівництво";

посилить роботу з громадами області, щоб навчити їх працювати в умовах децентралізації. Зокрема вона відзначила, що в області 49 громад.

Коротко про Марію Чорну

Марія Чорна за першою освітою вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, за другою – магістр з управління фінансово-економічною безпекою.

Працювала продавчинею, вчителем, агрономом.

У 2004 – 2011 роках – головний спеціаліст, а з 2008 року – начальниця відділу управління агропромислового розвитку Компаніївської райдержадміністрації селища Компаніївка.

У 2011 – 2020 роках – заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА в Кропивницькому.

З 2020 й досі – директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Марія Чорна незаміжня, має сина.

Наразі обов'язки глави ОДА тимчасово виконує Валерій Жалдак

Джерело: департамент агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.