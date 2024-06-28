Кабмін призначив нового голову ДСНС
Кабінет Міністрів призначив нового голову ДСНС. Ним став Андрій Даник.
Про це повідомив представника Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Окрім того, в керівництві ДСНС України відбулися також й інші зміни, передає 24 Канал.
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Уряд призначив нового голову ДСНС
Як повідомив Мельничук, Кабмін призначив на посади:
- Даника Андрія Миколайовича – головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- Миронюка Віталія Григоровича – першим заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Окрім того, Кабмін також звільнив Аллу Горбатюк з посади заступника Голови Державної служби України з питань праці.
Що відомо про Андрія Даника
Як мовиться на сайті ДСНС, Андрій Даник родом з міста Кропивницький, Кіровоградської області. Свою кар'єру як рятувальник він почав у 1998 році. Тоді Даник став начальником караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області.
Паралельно з роботою Даник також здобував освіту. Так, у 2002 році він закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України. Даник здобув кваліфікацію інженера пожежної безпеки.
До 2003 року Даник працював на різних посадах у 79-й самостійній пожежній частині міста Старобешеве. Загалом, Даник понад 20 років працював на різних посадах ДСНС в Донецькій області.
Лише у січні 2020 року Даник почав працювати в іншій області – Черкаській. Тоді він обійняв посаду начальника ГУ ДСНС у Черкаській області.
У вересні 2023 року Даника призначили на посаду заступника голови ДСНС України, а з 27 лютого 2024 року – він був тимчасовим виконувачем обов'язків голоси ДСНС України.