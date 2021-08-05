Кабмін призначив тимчасового очільника АРМА
5 серпня 2021 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олега Немчінова
Уряд 4 серпня призначив тимчасового главу Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Відомство очолить Дмитро Жоравович.
Перед тим Жоравович керував Північно-Східним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА.
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Немчінов зазначив, що вже представив колективу нового главу АРМА.
Що відомо про Жоравовича
У 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Потім став кандидатом юридичних наук і працював за фахом юриста більше ніж 15 років. Наразі політику 43 роки.
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- Річ у тім, що його та ще кількох високопосадовців підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів. Мовиться також про заступника Сигидина Володимира Павленка та начальника управління менеджменту активів АРМА Вахтанга Бочоришвілі.
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