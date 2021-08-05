Кабмін схвалив законопроєкт про перехідний період на Донбасі та у Криму: ключові моменти

Кабмін схвалив проєкт закону про перехідний період щодо тимчасово окупованих Донбасу та Криму. Документ передбачає провадження юстиції перехідного періоду в ОРДЛО та "червоні лінії" деокупації.

Згідно з документом, Росію мають закріпити на рівні закону державою-агресором та державою-окупантом. Тепер законопроєкт мають винести на розгляд у Верховній Раді.

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Уряд мав за 2 місяці підготувати законопроєкт про впровадження правосуддя перехідного періоду в ОРДЛО. Проєкт закону розробили для виконання указу Володимири Зеленського. Своїм наказом за 2 червня 2021 року він ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях".

Резінков розповів про документ

Як наголосив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, влада вже прийняла низку важливих законів, які були спробами відповіді на російську агресію. Однак, у законодавстві є чимало "неузгодженостей як в термінах, так і в підходах, для багатьох створюють враження непослідовності державної політики".

Наш законопроєкт є рамкою державної політики в цьому напрямку,

– підкреслив міністр.

В Україні існує нагальна потреба окреслити конкретний перелік заходів, які здійснює держава в процесі деокупації та реінтеграції. "При цьому не може бути зроблено жодних поступок державі-агресору в питаннях територіальної цілісності та державного суверенітету України", – додав він.

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Що передбачає законопроєкт

Резніков зауважив, що проєкт закону базується на принципах ООН в частині перехідної юстиції, відповідає стандартам та критеріям ОБСЄ - Копенгагенським стандартам. Документ розробили спираючись на державні інтереси України.

Документ має визначити базові засади ("червоні лінії") деокупації та реінтеграції, а також уніфікувати підходи щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, Крим та міста Севастополя. Ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Росії.

У документі передбачені такі ключові моменти:

упорядкувати та осучаснити існуючу профільну термінологію, запровадити поняття – терміни перехідна юстиція, конвалідація, тимчасова окупація, окупаційні сили та окупаційні адміністрації Росії, політико-дипломатичні та санкційні заходи, контактна лінія, сталий мир, реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їх мешканців;

розподілити регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, деокупації тимчасово окупованих територій, включаючи питання демілітаризації та роззброєння, розв'язання гуманітарних проблем, відновлення правосуддя тощо;

посилити соціальний зв'язок з тимчасово окупованими територіями;

запровадити елементи перехідної юстиції, зокрема відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Росії, заходи з розбудови сталого миру та заходи неповторення окупації;

запровадити інститут конвалідації правочинів, що були вчинені на тимчасово окупованих територіях;

створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях;

встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду;

визначити подальший розвиток для пакета законопроєктів про перехідний період, що розробляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Крім того, важливим завданням законопроєкту є запровадження інструментів стратегічного планування й закріплення основних цінностей для державної політики перехідного періоду. У пріоритет стоятиме людина, її гідність, права і свобода та недоторканність державного суверенітету та територіальної цілісності.

Закон про перехідний період ОРДЛО: що відомо

Ще у грудні 2020 року законопроєкт направили 166 зацікавленим державним органам, міжнародним організаціям, науковим установам та громадським об'єднанням.

Загалом від них прийшло 110 відповідей. Загальний обсяг становив понад 1 тисячу сторінок.

Опрацювання відповідей завершили у квітні 2021 року.

Другу редакцію законопроєкту направили на урядове погодження 28 травня 2021 року.

Тоді документ отримав 160 зауважень від 37 державних органів.

Після проведення трьох узгоджувальних нарад 14 липня 2021 року опрацювали всі зауваження та зняли всі застереження.

Урядовий проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" направили до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії) для отримання експертного висновку у червні 2021 року.

Проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" розробляли з 9 вересня 2020 року.