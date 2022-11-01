Кабмін відмовся виділити гроші на зарплати новим прокурорам САП, – Шабунін

Уряд не буде збільшувати фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це рішення порушує обіцянку перед Євросоюзом, від якої залежить виділення наступного траншу макрофінансової допомоги.

Про це заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Мова йде про поправку до бюджету про збільшення фінансування САП.

Увага Олександра Клименка призначили керівником САП

Ці гроші мали б покрити фінансування заробітних плат 8 нових прокурорів, відбір яких завершився нещодавно.

Учора уряд прозвітував ЄС про успіхи у проведенні конкурсу на посади прокурорів САП. А вже сьогодні – фактично відмовився забезпечити цих прокурорів зарплатами,

– зазначив Шабунін.

Офіційною причиною відмови, за словами Шабуніна, стала відсутність пропозицій від Офісу генерального прокурора, що на ділі не створювало правових перешкод для збільшення фінансування.

Водночас Шабунін зазначив, що хороша новина у тому, що бюджетний комітет все ще може змінити, відновивши правку у проєкт бюджету перед завтрашнім голосуванням у Раді.

Що цьому передувало

Нещодавно Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела конкурс на 8 вакантних посад нових антикорупційних прокурорів.

У конкурсі взяло участь 308 претендентів, тобто 38,5 людей на одне місце.

У липні САП отримала нового керівника – Олександра Клименка. Два роки прокуратура була без очільника та не функціонувала на повну потужність.

Відразу після призначення керівника САП повідомила про підозру екснардепу Мартиненку за 311 тисяч євро хабаря та відмивання грошей.

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