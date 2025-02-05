Кабмін перегляне критерії критично важливих для армії підприємств

В Україні удосконалять критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Відповідне рішення вже ухвалила Рада нацбезпеки і оборони України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України. Зазначається, що документ був опублікований 5 лютого 2025 року.

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Критерії критично важливих підприємств можуть змінити

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Кабміну доручили внести зміни до постанови "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ці зміни стосуватимуться бронювання військовозобов'язаних.

Рішення вплине зокрема на підприємства:

які уповноважені виконувати функції державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг;

які на підставі договорів з військовими частинами ЗСУ, іншими військовими формуваннями та вищими військовими навчальними закладами здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, перелік, кількість і вартість яких визначаються Міністерством оборони України.

До слова, раніше в Україні запровадили можливість бронювання під час мобілізації військовозобов'язаних працівників деяких суб'єктів господарювання. Йдеться про теплокомпанії, водоканали та управління побутовими відходами.