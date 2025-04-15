Кабмін звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА

Кабмін ухвалив рішення про звільнення з посади голови Сумської ОВА Володимира Артюха. Звільнено також голову Луганської ОВА.

Місце голови Сумської ОВА посяде Олег Григоров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Які кадрові рішення ухвалив Кабмін

Кабінет міністрів звільнив з посади голову Сумської ОВА Володимира Артюха. На його місце призначено Олега Григорова.

Звільнено також голову Луганської ОВА Артема Лисогора. Його посаду обійме Олексій Харченко.