15 квітня, 12:53
Кабмін звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА
Кабмін ухвалив рішення про звільнення з посади голови Сумської ОВА Володимира Артюха. Звільнено також голову Луганської ОВА.
Місце голови Сумської ОВА посяде Олег Григоров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Які кадрові рішення ухвалив Кабмін
Кабінет міністрів звільнив з посади голову Сумської ОВА Володимира Артюха. На його місце призначено Олега Григорова.
Звільнено також голову Луганської ОВА Артема Лисогора. Його посаду обійме Олексій Харченко.