17:45
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Кабмін прийняв нову постанову щодо перевірки бізнесу з боку Держпраці: плюси та мінуси

      73 Читать новость на русском

      "Суд покриває тіньовиків" – так відреагував один з посадовців на рішення суду про скасуванні постанови Кабміну про перевірки бізнесу з боку Держпраці. Нині Кабмін вже прийняв нову постанову, яка має позитивні та негативні зміни в роботі інспекторів.

      Де саме шукати правду і якою є позиція регуляторної служби в цьому питанні, а також щодо інших резонансних справ – розповіла Ксенія Ляпіна – голова Державної регуляторної служби України у ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Перевірки Державною службою України з питань праці не велися щодо нелегального бізнесу, – Ляпіна

      Реальна ситуація, за словами Ляпіної, виглядає зовсім інакше. Жоден "тіньовик" під час перевірок Державною службою України з питань праці не постраждав. "Тому що насправді в них немає повноважень перевіряти те, що не є суб’єктом. За сьогоднішнім законодавством, тільки поліція може  зробити", – додала вона.

      21 серпня була прийнята нова постанова, яка відрізняється від попередньої. Але моя пропозиція була така: відкласти прийняття постанови і допрацювати її професійно, щоб вона була корисна та ефективна, а в той же час не створювала зайвого тиску. Ми хотіли ухвалити церішення, але певні органи дуже поспішали її прийняти,
      – заявила чиновниця.

      Ляпіна зазначила, що суб’єкти господарювання будуть знову оскаржувати цю постанову, оскільки вона прийнята з порушенням законодавства.

      Про що йдеться в постанові? "По-перше, постанова змінює базову преамбулу, яка визначає коло впливу на ці інспекційні відвідування. Якщо в постанові, яку суд оскаржив напередодні, орган Держпраці і місцеве самоврядування виводили за межі закону про державний нагляд і контроль, то в цій постанові про це навіть не згадувалося", – відповіла вона.

      Інспектори можуть здійснювати перевірки без попередження
      Інспектори можуть здійснювати перевірки без попередження

      Що в постанові позитивного? За словами Ляпіної, позитивний є те, що в порядку проведення контролю є кінцевий акт про результат перевірки, а також додано, що він завершується можливістю припису про усунення порушень. "Адже основна функція постанови не покарати бізнес, а лише попередити та порадити, як виправити проблему, а згодом перевірити виконання", – наголосила вона.

      Читайте також: Рішення Кабміну про перевірки бізнесу прийнято з порушеннями закону, – глава ДРС

      Що негативного? "Включили в коло інспекторів, хто буде робити цю перевірку та представників місцевого самоврядування, хоча закон та суд каже, що немає у суб’єктів місевого самоврядування права на здійснення заходів щодо державного нагляду. Друге – це непорозуміння щодо відвідування і попередження. Зазначу, що, за законом, перевірка може проводитися без попередження, але лише контрлером, який має пред’явити необхідні документи та внести результати в систему", – підсумувала Ляпіна.

      blog_ava
      Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
      сьогодні
      15959
      Теги: Новини України Ринок праці Бізнес Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      6 українських студій, які рухають дизайн вперед
      сьогодні , 17:33 6 українських студій, які рухають дизайн вперед
      37
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сьогодні , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Клан Портнова та посіпаки судді Вовка: головні суддівські мафії України
      сьогодні , 16:57 Клан Портнова та посіпаки судді Вовка: головні суддівські мафії України
      Роман Маселко 217
      Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      сьогодні , 15:38 Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      219
      Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      сьогодні , 15:10 Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      Блог Соцмережі 394
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук