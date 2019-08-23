Кабмін прийняв нову постанову щодо перевірки бізнесу з боку Держпраці: плюси та мінуси

"Суд покриває тіньовиків" – так відреагував один з посадовців на рішення суду про скасуванні постанови Кабміну про перевірки бізнесу з боку Держпраці. Нині Кабмін вже прийняв нову постанову, яка має позитивні та негативні зміни в роботі інспекторів.

Де саме шукати правду і якою є позиція регуляторної служби в цьому питанні, а також щодо інших резонансних справ – розповіла Ксенія Ляпіна – голова Державної регуляторної служби України у ефірі 24 каналу.

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Реальна ситуація, за словами Ляпіної, виглядає зовсім інакше. Жоден "тіньовик" під час перевірок Державною службою України з питань праці не постраждав. "Тому що насправді в них немає повноважень перевіряти те, що не є суб’єктом. За сьогоднішнім законодавством, тільки поліція може зробити", – додала вона.

21 серпня була прийнята нова постанова, яка відрізняється від попередньої. Але моя пропозиція була така: відкласти прийняття постанови і допрацювати її професійно, щоб вона була корисна та ефективна, а в той же час не створювала зайвого тиску. Ми хотіли ухвалити церішення, але певні органи дуже поспішали її прийняти,

– заявила чиновниця.

Ляпіна зазначила, що суб’єкти господарювання будуть знову оскаржувати цю постанову, оскільки вона прийнята з порушенням законодавства.

Про що йдеться в постанові? "По-перше, постанова змінює базову преамбулу, яка визначає коло впливу на ці інспекційні відвідування. Якщо в постанові, яку суд оскаржив напередодні, орган Держпраці і місцеве самоврядування виводили за межі закону про державний нагляд і контроль, то в цій постанові про це навіть не згадувалося", – відповіла вона.



Інспектори можуть здійснювати перевірки без попередження

Що в постанові позитивного? За словами Ляпіної, позитивний є те, що в порядку проведення контролю є кінцевий акт про результат перевірки, а також додано, що він завершується можливістю припису про усунення порушень. "Адже основна функція постанови не покарати бізнес, а лише попередити та порадити, як виправити проблему, а згодом перевірити виконання", – наголосила вона.

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Що негативного? "Включили в коло інспекторів, хто буде робити цю перевірку та представників місцевого самоврядування, хоча закон та суд каже, що немає у суб’єктів місевого самоврядування права на здійснення заходів щодо державного нагляду. Друге – це непорозуміння щодо відвідування і попередження. Зазначу, що, за законом, перевірка може проводитися без попередження, але лише контрлером, який має пред’явити необхідні документи та внести результати в систему", – підсумувала Ляпіна.