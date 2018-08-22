Кабмін скасував субсидії на газ великій кількості споживачів: відома причина

Кабінет міністрів України на засіданні 22 серпня скасував субсидії споживачам без лічильників газу.

Відповідний документ публікує "РБК-Україна".

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"Для стимулювання населення до встановлення лічильників Кабмін з 1 жовтня скасовує пільги та субсидії на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу в раніше встановлених обсягах соціальних нормативів. Це поширюється на споживачів, які не встановили лічильники за рахунок державного/місцевого бюджетів або власних коштів операторів газорозподільчих систем", – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що в Україні надаються субсидії населенню в межах соціальних нормативів користування комунальними послугами, в тому числі природним газом. Відповідні нормативи споживання встановлені постановою Кабміну від 6 серпня 2014 № 409, але при цьому на сьогодні фактично відсутні стимули встановлювати лічильники природного газу.



Постанова про скасування субсидій на газ споживачам без лічильників

Нагадаємо, за п’ять місяців 2018 року українцям виплатили субсидій на 553 мільйони гривень.