Кабмін визначився із очільником "Укрзалізниці"

Євген Кравцов повноцінно очолив акціонерне товариство "Укрзалізниця". До цього часу він виконував обов’язки голови правління національного перевізника.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час засідання 10 січня.

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За словами українського прем’єра Володимира Гройсмана, від "Укрзалізниці" очікують на отримання якіснішого сервісу, а глобальне завдання компанії – перевезти все, що було вироблено на внутрішньому ринку.

Відповідно до нової редакції статуту компанії, перед тим, як Кравцова на посаду голови правління перевізника затвердив уряд, його кандидатуру на розгляд акціонера, яким власне і є Кабмін, подала наглядова рада товариства.

Додамо, що порядок відбору кандидата на посаду голови правління "Укрзалізниці" розробила наглядова рада цього акціонерного товариства та погодило Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

Члени наглядової ради, відповідно до цього порядку, вирішили провести оцінку виконувача обов’язків голови правління Євгена Кравцова, зокрема, із залученням для цього зовнішнього консультанта з підбору персоналу. Саме на підставі висновку зовнішнього консультанта наглядовою радою одностайно було обрано Євгена Кравцова кандидатом на посаду голови правління АТ "Укрзалізниця та запропоновано до затвердження акціонером,

– передає офіційний сайт "Укрзалізниці" слова голови наглядової ради державної компанії Шевкі Аджунера.

Нагадаємо, усередині грудня 2018 року в "Укрзалізниці" повідомили, що їхні фахівці планують обговорити шляхи залізничної галузі в Україні з експертами Світового банку. Планується, що така співпраця розпочнеться до червня 2019 року.