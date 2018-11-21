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      Кабмін звільнив керівника Держлікслужби

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      Кабмін звільнив керівника Держлікслужби Наталію Гудзь
      Кабмін звільнив керівника Держлікслужби Наталію Гудзь / prm.ua

      21 листопада уряд звільнив Наталію Гудзь, яка на посаді керівника Держлікслужби протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця.

      Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

      19 вересня Кабмін тимчасово відсторонив голову Держлікслужби Наталію Гудзь та першого заступника голови Служби Владислава Цілину за фактами необґрунтованого запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року.

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      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками лише у 2018 році неодноразово приймала необґрунтовані рішення про тимчасову заборону на реалізацію та застосування різних вакцин,
      – йдеться у повідомленні.

      У МОЗ додали, що керівництво Держлікслужби виносило заборони всупереч встановленому порядку застосування тимчасових заборон – без достатніх підстав і фактів, які б свідчили про таку необхідність.

      У міністерстві зазначили, що через такі дії керівництва Держлікслужби щоразу зупинявся процес імунізації громадян України.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Медицина Здоров'я Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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