У Кабулі вибухнула бомба біля школи: загинуло багато дітей

В Афганістані в районі західного Кабула 8 травня вибухнула бомба. Це сталось одразу біля школи для дівчаток, відтак зигинуло багато дітей.

Загалом є щонайменше 30 загиблих. Більшість з них – школярки віком від 11 до 15 років.

Читайте також США і НАТО розпочали операцію виведення військ з Афганістану

Загиблих може бути більше

Офіційний представник Міністерства внутрішніх справ країни Тарік Аріан відзначив, що жертв може виявитись більше, ніж 30.

В одній з прилеглих лікарень журналісти побачили близько 20 померлих. Тіла зносили у коридори та кімнати. Крім того, біля госпіталю Мухаммеда Алі Джини десятки людей стоять в черзі, аби здати кров.

Скільки поранених

Щонайменше 50 людей отримали поранення. Родичі перевіряють списки потерпілих, шукаючи своїх близьких.

Яка причина вибуху

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Ведуть розслідування.

До речі, атака сталася через кілька днів після того, як американські військові офіційно почали залишати Афганістан.