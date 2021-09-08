У Кабулі жінки другий день поспіль вийшли на протест: їх знову побили палками
Джерело:"РИА новости"
У Кабулі 8 вересня жінки вийшли на протест через режим ісламістського угруповання "Талібан". Мирних активісток жорстоко розігнали палками.
На акцію зібралися кілька десятків жінок. У руках вони тримали постери.
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Терористи не дали жінкам провести демонстрацію. Вони грубими палками побили активісток, після чого ті почали втікати.
Дивіться відео з розгону протесту у Кабулі:
Напередодні таліби стріляли
7 вересня афганці також виходили на протест. Спершу бойовики дозволили їм пройтися кілька кілометрів, а після того почали розганяти. Коли люди відмовилися йти додому, таліби застосували палиці та почали стріляти у повітря. Від звуків пострілів активісти розбіглися.
Постраждали на протесті також і журналісти. Кількох з них навіть затримали. "Вони мене поклали обличчям на землю і змусили вибачитися за висвітлення акції протесту", – розповів працівник ЗМІ.
Ситуація в Афганістані: головне
- 15 серпня "Талібан" взяв під контроль Кабул після того, як місцева влада його фактично здала.
- Країни світу вже евакуювали своїх громадян та тисячі афганських біженців.
- Наразі опір бойовикам чинить лише провінція – Панджшер.