Вплив кадирівців відчутно поменшав: хто тепер "заправляє" в Маріуполі

Після окупації Маріуполя в травні 2022 року місто опинилося під контролем кадирівських військ. Втім, тепер на березі Азовського моря "править балом" російська ФСБ.

Зміна гауляйтера Маріуполя стала остаточною перемогою ФСБ у місті. Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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ФСБ взяла Маріуполь під свій контроль

Він розповів, що на окупованій частині Донецької області повноцінно запрацювала російська ФСБ. Тобто, вже більше немає ніякої "міністерства держбеспеки ДНР".

Повністю працює ФСБ Росії, повністю працює слідчий комітет Росії та росгвардія. Перша "реформа" так званої "ДНР" – органи Росії повноцінно запрацювали,

– відзначив Петро Андрющенко.

У місті призначили очільника для ФСБ й одразу пішла зміна керівництва окупаційної влади міста. Тепер Маріуполь повністю під контролем ФСБ – військові більше не керують, а вплив кадирівців відчутно знизився.

"У місті й їх самих поменшало. Самого Кадирова немає, його дітей, скажімо так, теж немає. Навіть контроль за металобрухтом, який вирізають, від кадирівців по трохи переходить до фсбешників", – заявив радник мера міста.

Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі – дивіться відео

Погана новина для зрадників

Радник мера Маріуполя також розповів, що контроль за містом з боку ФСБ – це погана новина для гауляйтерів. Адже зміна керівництва відбулася не так просто. Зокрема, боляче це було й для колишнього ставленика окупантів.

Іващенко зараз перебуває в Донецьку в шпиталі з результатами, як кажуть, алкогольного отруєння. Наші джерела вже кажуть, що там не зовсім алкогольне отруєння й навряд він взагалі з того шпиталю вийде,

– заявив Петро Андрющенко.

За його словами, в окупантів вже склалась така традиція зміни гауляйтерів, що одразу після приходу нового гауляйтера старий відправляється на концерт до Кобзона.

Новий гауляйтер Маріуполя