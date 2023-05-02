Кадиров хоче створити свою "армію": правозахисник із Чечні сказав, чи погодиться Путін

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що хоче створити армію, яка б захищала "пригноблені народи". Вона має складатися з "патріотів" та "людей зі всього світу".

Кадиров нарешті усвідомив, що за весь час, що керував Чечнею, у нього склалися гарні стосунки лише з однією людиною – Владіміром Путіним. Про це 24 Каналу розповів правозахисник із Чечні, колишній юрист Комітету проти катувань Абубакар Янгулбаєв.

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Кадиров може залишитись один

Він зазначив, що зараз ситуація змінилась – Путіну МКС видав ордер на арешт, він є вигнанцем в усіх західних країнах. І Кадиров розуміє, що може залишитись один, без підтримки.

Тому Кадиров вирішив будувати нові "мости". Він намагається знайти друзів серед російської еліти, яка володіє заводами, зокрема військовими. Наприклад, з сином ексгенпрокурора Чайки, який зараз є представник Путіна на Північному Кавказі,

– пояснив Янгулбаєв.

Також Кадиров хоче створити навіть не армію, тому що у нього не вистачить людей, а воєнізований підрозділ найманців (він зможе набрати 2 – 3 полки – відповідно 2 – 3 тисячі людей), який би захищав його власні інтереси. До нього будуть входити не тільки чеченці, але й люди зі всієї Росії.

В період дестабілізації, перевороту Кадирову доведеться захищати себе. На Путіна він вже не зможе сподіватись. А насправді навколо нього суцільні вороги – ФСБ, МВС, армія. І коли Росія почне змінюватись, Кадирова не будуть терпіти,

– впевнений правозахисник.

Насправді у глави Чечні ніколи не було своєї армії – це була бутафорія. Він мав лише один загін так званої його особистої охорони – 124 людини.

"А тепер він до них хоче додати найманців. В Чечні навіть створений Російський університет спецназа, і там будуть готувати цих людей", – розповів юрист.

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Цікавлять тільки власні інтереси

Ставлення Путіна до нової "армії" Кадирова може залежати від того, чи буде ця військова одиниця підкорятися армії Росії. Але Янгулбаєв впевнений, що буде.

Скоріш за все в цій "армії" буде якась ідейне підґрунтя, але воно в жодному разі не може бути проти російської державної машини. Неможливо відривати Кадирова від його політичної "національності" – вона в нього саме російська,

– зауважив співрозмовник.

Він зазначив, що Кадирова не хвилюють інтереси чеченського народу. Його цікавлять тільки власні, які він пов'язує з політичним курсом Росії.

"Крім того, така "армія" може коштувати великих грошей. А Кадиров вже витрачає величезні суми на війну в Україні – офіційно 24 мільярди рублів. А зараз він вирішив дійсно створити власну невелику військову одиницю, хоча б тому, що про неї всі постійно говорили", – резюмував Абубакар Янгулбаєв.

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