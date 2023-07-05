Навряд чи може ходити самостійно: що відбувається зі здоров'ям та владою Кадирова

Рамзан Кадиров може бути серйозно хворим. Чутки про проблеми з його здоров'ям з'явились давніше, але останнім часом лише почастішали. Адже Кадиров фактично перестав з'являтись на публіці та пропустив кілька важливих подій в Чечні.

Про певні проблеми зі здоров'ям можна здогадатись навіть з нещодавніх фото лідера Чечні. Схоже, його стан доволі плачевний. Про це 24 Каналу розповів Олександр Невзоров – російський опозиціонер.

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У Кадирова проблеми зі здоров'ям та впливом

Уже не перший тиждень про здоров'я Рамзана Кадирова ширяться чутки. На це є певні підстави, адже зовнішній вигляд лідера Чечні вказує на очевидні проблеми.

Він нещодавно навіть з'явився у прямому ефірі, начебто, аби спростувати фейки. Але лише підігрів наявні чутки.

Ми можемо гарантовано зафіксувати, що у нього другий ступінь ожиріння. Кадирова до місця зйомок, найімовірніше, "котять" коридором, тому що навряд чи він може пересуватись самостійно. Він у дуже складному становищі,

– зауважив Олександр Невзоров.

Зокрема, для нього великою проблемою стане знесення Владіміра Путіна. Адже влада, силова міць так сильно зав'язані на Росії, та Путіні, що при його ліквідації, Кадиров негайно буде знищений й сам. Не виключено, що тими силами, які в Чечні вже давно чекають вдалого для цього моменту.

"Разом якщо Путін житиме та досі буде вирішальною особою в російській та кавказькій політиці, то затягне Чечню в таку безодню сорому, позору та бідності, що Кадирову просто не буде чим правити", – наголосив Невзоров.

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Чим зумовлена незграбність Кадирова

До слова, вплив Рамзана Кадирова також дещо похитнувся після початку повномасштабного вторгнення. Адже його спецпризначенці на війні проти України змогли себе показати лише як "тікток війська".

Хоч раніше їх уявляли як нещадних та дуже ефективних вояк.

Чеченці були неперевершені, відважні, жорстокі та вмілі тільки тоді, коли вели глибоко оборонні бої за своє життя на своїй землі. Як регулярна федеральна сила, вони справді нічого собою не представляють,

– пояснив опозиціонер.

Зараз їхньою роботою могли бути хіба диверсії, провокації чи якісь несподівані напади.

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