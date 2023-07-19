Погіршення здоровʼя Кадирова: Закаєв назвав ймовірну причину хвороби

На тлі чуток про погіршення стану здоров'я з'явилась інформація нібито так званий глава Чечні Рамзан Кадиров пережив клінічну смерть. Говорять, що ставленика Москви нібито намагалися отруїти.

Це 24 Каналу прокоментував лідер Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, по зовнішньому стану Кадирова видно, що він нездоровий.

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"Єдине, що я можу підтвердити те, що він важкохворий, а решта – версії. Де його лікують, де його отруюють – це лише припущення", – сказав Закаєв.

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Рука почорніла

Ймовірно, чеченський узурпатор важкохворий внаслідок вживання наркотичних засобів, якими він "балувався" останні 15 – 20 років. Як наслідок – побічні ефекти.

Наскільки мені відомо з перевірених джерел, у Кадирова проблема з нирками. Він настільки поправився, це неприродно, й з огляду на те, як він намагається говорити видно, що людина має не дуже хороший фізичний стан,

– зазначив лідер Чеченської республіки Ічкерія.

Перебуваючи в Арабських Еміратах, Кадиров навмисно записав відео для того, аби "розвіяти" чутки про свою смерть й важке поранення свого близького соратника Адама Делімханова. Останній дійсно був тяжкопоранений й весь цей час він перебував на лікуванні за межами Росії.

"Цим роликом Кадиров й Делімханов хотіли переконати нас, що вони при здоровому глузді й в хорошому фізичному стані. Однак по руці "глави" Чечні видно, що він після медичних процедур. Вона почорніла", – додав Закаєв.

У Кадирова проблеми зі здоров'ям

На початку липня з'явилась інформація про те, що Рамзан Кадиров перебуває чи не при смерті. Навесні видання Bild припустило, що у російського ставленика проблеми з нирками.

Тривалий час чеченський диктатор не з'являвся на публіці. Це спровокувало низку чуток, зокрема й про його смерть. Однак зрештою Кадиров вийшов на зв’язок, стверджуючи, що у нього все гаразд.

ГУР України припустило, що Кадиров та Делімханов можуть знаходитись на лікуванні в Арабських Еміратах. Також українська розвідка підтвердила інформацію про серйозне поранення чеченського посадовця.