Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль, – Зеленський

Володимир Зеленський у Болгарії повідомив, що Україна знищила найбільш боєздатну частину армії Росії. Тепер у Кремль може маршем увійти хтось на кшталт Євгенія Пригожина або Рамзана Кадирова.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє 24 Канал. Український лідер наголосив: тепер, щоб отримати зброю, Володимир Путін має принижуватися перед такими режимами, як-от в Ірані.

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Цей глава Росії вже настільки слабкий, що нездатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось – Пригожин чи, наприклад, Кадиров, – пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися,

– наголосив президент.

Він додав, що у тих, хто мав би гарантувати безпеку Росії, абсолютно немає мотивації битися за слабкого царя.

Україна має потужні перемоги

Зеленський наголосив, що в України попереду дуже й дуже непростий шлях. Мовиться про звільнення усіх тимчасово окупованих територій. Водночас українці вже мають потужні перемоги. Від 24 лютого наші герої звільнили 1900 населених пунктів. Україна відбила атаки на півчні області та Київ. Україна почала створювати потужний повітряний щит. Україна знищила найбільш боєздатну частину російської армії.