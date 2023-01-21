Кадиров хоче, щоб чеченці діяли як "судді" на окупованих територіях, – ISW

Рамзан Кадиров відреагував на нову вимогу російського командування збрити бороди солдатам. Посіпака Путіна почав розповідати про релігію.

Зокрема, путінський глава Чечні заявляє, що участь його бойовиків у війні в Україні нібито відбувається на "чітко виражених релігійних підставах". Цим він намагається зміцнити свою репутацію та репутацію своєї владної бази.

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Що заявив Кадиров

Щодо бороди, то Кадиров вважає, що її заборона нібито деморалізує його бійців. Хоча він і раніше говорив про "релігійні" причини участі його бойовиків у війні в Україні.

Проте цього разу він пішов далі та 20 січня опублікував відео з групою чеченських богословів, які завершують навчання в Російському університеті спеціального призначення в Грозному.

Рамзан Кадиров зауважив, що нібито понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну.

Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України,

– заявили в ISW.

За їхніми даними, ймовірне включення кадіїв до чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу. Адже останні зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах.

Тобто американські аналітики Інституту вивчення війни припускають, що присутність кадіїв в Україні може свідчити про намір Кадирова, щоб чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях.

Однак в ISW немає ніяких доказів, що у Кадирова є саме такі плани.

Коротко про функцію кадирівців на війні в Україні