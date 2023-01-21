Кадиров хоче, щоб чеченці діяли як "судді" на окупованих територіях, – ISW
Джерело:ISW
Рамзан Кадиров відреагував на нову вимогу російського командування збрити бороди солдатам. Посіпака Путіна почав розповідати про релігію.
Зокрема, путінський глава Чечні заявляє, що участь його бойовиків у війні в Україні нібито відбувається на "чітко виражених релігійних підставах". Цим він намагається зміцнити свою репутацію та репутацію своєї владної бази.
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Що заявив Кадиров
Щодо бороди, то Кадиров вважає, що її заборона нібито деморалізує його бійців. Хоча він і раніше говорив про "релігійні" причини участі його бойовиків у війні в Україні.
Проте цього разу він пішов далі та 20 січня опублікував відео з групою чеченських богословів, які завершують навчання в Російському університеті спеціального призначення в Грозному.
Рамзан Кадиров зауважив, що нібито понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну.
Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України,
– заявили в ISW.
За їхніми даними, ймовірне включення кадіїв до чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу. Адже останні зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах.
Тобто американські аналітики Інституту вивчення війни припускають, що присутність кадіїв в Україні може свідчити про намір Кадирова, щоб чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях.
Однак в ISW немає ніяких доказів, що у Кадирова є саме такі плани.
Коротко про функцію кадирівців на війні в Україні
- Російський диктатор Владімір Путін використовує кадирівців для залякування російських солдатів. Зокрема, їх ставлять позаду російських військових. Якщо ті відступають, то кадирівці розстрілюють їх на місці.
- Буквально 10 січня у Росії новим командувачем сухопутних військ став Алєксандр Лапін. Це стало своєрідною відповіддю як власнику вагнерівців Пригожину, так і Кадирову. Адже вони постійно критикували Лапіна.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що у колах Путіна триває запекла боротьба. Зокрема, тепер варто очікувати відповіді від Пригожина та Кадирова, які, на думку оглядача, не залишать цю ситуацію просто так.