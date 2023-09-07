Чому змінилася зовнішність Кадирова: аналіз від пластичного хірурга
Зовнішність самопроголошеного глави Чечні Рамзана Кадирова помітно змінилась – він набрав вагу та набрякнув. Найімовірніше, це свідчить про його проблеми зі здоров'ям.
Пластичний хірург клініки Nove Tilo Дмитро Слоссер прокоментував 24 Каналу зміни в зовнішності чеченського узурпатора. За його словами, навряд чи Кадиров вдавався до косметологічного втручання.
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"Ніхто не може припустити, що Рамзан Кадиров вдавався до засобів косметології чи пластичної хірургії. Найімовірніше, мова про якесь самопочуття – те, що призводить до певних набряків", – зазначив Слоссер.
Чому змінилася зовнішність Рамзана Кадирова: дивіться відео 24 Каналу
Що зі здоров'ям Кадирова
Ще в березні видання Bild повідомило, що чеченський узурпатор має серйозні проблеми з нирками. Він тривалий час не з'являвся на публіці і пропустив кілька важливих подій у Чечні – це спричинило чутки про його смерть.
Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що путінський ставленик має також наркотичну залежність. Він спочатку був змушений вживати ці засоби як допінг і знеболювальне, але потім у нього почались проблеми.
Останні новини про Кадирова
- Після смерті Євгенія Пригожина російський режим може обернутись проти інших впливових особистостей. Зокрема, лідера Чечні Рамзана Кадирова – одного з найбільших противників російської державності.
- Однак голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв вважає, що Кадирова навряд чи вб'ють за життя Путіна. Адже чеченський узурпатор до кінця буде лояльним до російського диктатора – такою була умова передання йому влади.
- Як відомо, Кадирову віддали комбінат Ілліча в окупованому Маріуполі як маржинальний здобуток. Його війська почуваються господарями в місті.