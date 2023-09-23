Кремль задіяв "важку артилерію", – ексспівробітник КДБ пояснив нове відео з Кадировим

Попереднє відео з ватажком Чечні Кадировим не переконало людей, що з ним все нормально. Тому Кремль вирішив використати "важку артилерію".

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що по новому відео з Кадировим важко сказати щось конкретне. Однак, найімовірніше, воно є справжнім.

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Старе відео було непереконливим

У Кремлі зрозуміли, що попереднє відео з лікарні, де той нібито провідував дядька, є непереконливим. Тому цього разу вони навіть використали главу "МЧС" Вячєслава Курєнкова. Він є досить впливовим представником режиму та колишнім охоронцем Путіна.

Кремль пустив в дію "важку артилерію". Це не просто так. Бо перше відео наробило ще більше чуток. Могла бути навіть версія, що дядько Кадирова віддав йому нирку. Нове відео реальне, але воно нічого не говорить про хронічні хвороби Кадирова,

– зауважив Жирнов.

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Зовнішній вигляд Кадирова демонструє, що у нього дійсно є проблеми зі здоров'ям. Хоча на новому відео він перебуває у більш-менш нормальному стані. Найімовірніше, лікарі змогли стабілізувати стан глави Чечні.

У путінському режимі завжди важливу роль відіграють персоналії. Це стосується і режиму Кадирова у Чечні.

Кадирова вибудував особисту вертикаль в Чечні. Розставив свій клан по керівних посадах. Є дослідження, де вказано, що приблизно 50 родичів Кадирова займаються найважливіші посади в Чечні. Відхід Кадирова може спровокувати кардинальні зміни у всій Чечні. Тоді може початися боротьба кланів,

– вважає Жирнов.

Ситуація з Кадировим: коротко