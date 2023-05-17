"Кадиров – цинічна тварина": російською та чеченською мовами він говорить протилежні речі
Блазень російського диктатора Рамзан Кадиров працює на дві аудиторії. Він намагається всілякими способами зацікавити чеченців долучатися до війни проти України.
Про це 24 Каналу розказав Абубакар Янгулбаєв – правозахисник з Чечні. За його словами, Кадиров намагається одночасно всидіти на двох стільцях.
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Що насправді говорить Кадиров
Абубакар Янгулбаєв пояснив, що Кадиров вдається до хитрощів.
Кадиров – цинічна тварина. Він російською мовою каже одне, а чеченською скаржиться,
– наголосив він.
Лідер Чечні намагається бодай якось мотивувати свій народ, навертаючи його до ідей залучення до війни на боці Росії.
"Чеченською він говорить: "Я взагалі не розумію, як ви можете сидіти вдома, а не йти воювати. Ми ж чеченці!" – зазначив правозахисник з Чечні.
За його словами, наразі агітація Кадирова набирає нових обертів, втім вона вирізняється лицемірством. На російську аудиторію він голосно говорить про те, що Чечня – кузня добровольців, натомість у Чечні дорікає чоловіків за пасивність.
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До яких методів вдається Кадиров
Абубакар Янгулбаєв додав, що Рамзан Кадиров буквально звинувачує чеченців та намагається їх присоромити у такий спосіб. Втім, пропонує і нову систему мотивації – воювати за гроші.
Він намагається всіх привабити на роботу у росгвардії. Досі, щоб влаштуватися на якусь правоохоронну посаду, потрібно заплатити мільйон рублів,
– зауважив він.
Втім, пройшовши цей шлях багато жителів Чечні відмовляються від такої перспективи.
"Люди, які там живуть, нікуди не можуть втекти від думки, що він базікало", – переконаний правозахисник.
Така позиція викликана тим, що Кадиров нерідко плутається у судженнях.
Рамзан Кадиров і його маразматичні заяви: головне
- Нещодавно з'явився ролик, на якому Рамзан Кадиров верхи на танку Т-72 вчергове погрожує піти на Київ. У власній хворій уяві він виглядає доблесним воїном. Утім насправді лише вчергове насмішив українців недолугою постановою.
- Проте таким хворобливим мріям все ж можна знайти пояснення. Глава ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що у ватажка кадирівців серйозні проблеми зі здоров'ям. Він надмірно вживає наркотичні засоби.
- Водночас Кадиров любить не лише розкидатися словами, але й дорого одягатися. Нещодавно він засвітився в модній курточці від Louis Vuitton. Її вартість близько 250 тисяч рублів.