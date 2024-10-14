Краще не стане: Кадиров погрожує "гаманцю" Путіна, а диктатор мовчить

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров публічно оголосив "кровну помсту" декільком російським політикам. Зокрема, сенатору від Дагестану, мільярдеру Сулейману Керімову, якому Владімір Путін пообіцяв контроль над маркетплейсом Wildberries.

Керімов є "гаманцем" Путіна, однак диктатор поки мовчить. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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"Кадиров почав погрожувати людині, яка є "гаманцем" Путіна, якому, як кажуть в російських владних колах, диктатор пообіцяв той Wildberries, навколо якого виник грошовий конфлікт. Путін нічого не відповів на це. А глава Дагестану відповідає: "Ми своїх захистимо". Тут дійсно мовиться про, як мінімум, втрату контролю", – сказав він.

До слова, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив, що Кадирова може чекати сценарій Євгєнія Пригожина, але "глибший". На його думку, Путін буде контролювати чеченського терориста не тільки спецслужбами та військами. Всередину оточення Кадирова давно ввели своїх людей.

Путін не може нічого вдіяти

Олександр Леонов зазначив, що у Росії побудована кримінальна імперія, де президент має бути головним "арбітром". Але Путін не може нічого вдіяти, тому починаються кримінальні розбірки, які зараз вийшли у публічну площину. Усі наближені до диктатора шукають нові можливості "відкусити" в один одного ласий шматочок. Тому конфлікти поширюються та продовжуються.

Ситуація в економіці Росії не говорить про те, що там щось стає краще. "Газпром" як головний маркер вже другий рік поспіль є збитковим. Причому збитки просто колосальні. На цьому тлі видобуток "Газпрому" впав до мінімального показника за останні 30 років – це теж говорить про системні економічні проблеми. Усе зав'язано одне на одному,

– підкреслив він.

Як наголосив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента", важливо, щоб Україна встояла, поки Росія почне падати під впливом проблем, які накопичуються та ніяк не розв'язуються.

Нагадаємо, конфлікт розгорівся за контроль над маркетплейсом Wildberries. Власники міжнародного інтернет-магазину Тетяна та Владислав Бакальчуки вирішили розлучитися, почали ділити майно і взяли собі партнерів. Тетяна Бакальчук – олігарха Керімова, який приєднав до цього очільника адміністрації Путіна Антона Вайно. Водночас Владислав Бакальчук пожалівся Кадирову, що в нього забирають бізнес. І нібито був замовлений замах на Кадирова, про що той дізнався. Під час своєї наради з силовиками Кадиров оголосив "кровну помсту" Сулейману Керімову, а також депутатам від Інгушетії та Башкирії.