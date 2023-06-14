Кадиров опублікував фото зі "знайденим" Деліхмановим: де проколовся ставленик Кремля

Фото Кадирова з Деліхмановим, яке голова Чечні опублікував на підтвердження того, що його "дорогий брат" нібито живий і здоровий, викликає більше запитань, аніж віри.

На сумнівну правдивість фото звернули увагу журналісти. Зазначають, що мапу було створено найімовірніше до жовтня минулого року. Вони аргументували, чому вважають, що фото з Деліхмановим – зроблене не сьогодні.

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Що не так із картою, біля якої присіли Кадиров і Деліхманов

Фото відредаговано таким чином, що на ньому практично не видно населених пунктів. Проте загальні контури зрозумілі. На карті ДНР позначена як регіон за межами Росії. Так було до 30 вересня, коли Путін "включив" "ДНР" до складу Росії.

"Крім того, на карті також видно лінію фронту, і вона явно відрізняється від поточної", – наголосили журналісти.

Фотоляпи продовжуються

На карті також територія Херсонської області позначена як захоплена, тоді як ЗСУ деокупували їх ще на початку осені. Ба більше, журналісти звернули увагу й на погоду на фото.



Деліхманов нібито живий і, мовляв, це фото сьогоднішнє / Фото РосЗМІ

Якщо відтворити хронологію сьогоднішнього дня, то командир спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов приблизно о 12:30 сказав ТАРС, що Делімханов поїхав до Кадирова.

Але на опублікованій Кадировим фотографії досить темно, ніби ввечері або перед дощем. За даними сервісу "Яндекс. Погоди", у Грозному в середу очікувалась гроза, а напередодні, як повідомляв сам Кадиров, республіку накрили сильні зливи та шквалистий вітер. Але погодні умови, як бачимо, буцімто, не завадили окупантам сидіти на траві та розкласти на ній карту.

Фейк не інформація про поранення Делімханова, фейк заспокоєння Кадирова

Незважаючи на заяви Кадирова про те, що інформація про загибель чи поранення Делімханова – фейк, сам депутат досі не "вийшов в ефір" і не робив жодних заяв щодо стану свого здоров'я, – додали журналісти.

Усе це наштовхує на думку, що Кадирову чому потрбіно було сказати, що він знайшов Деліхманова, та очевидно, це не так.

До речі, також у мережі обговорювали й інший момент. Мовляв, навіть якщо припустити, що фото сьогоднішнє, то зробили його навколішках не спроста, а щоб приховати ймовірне поранення Деліхманова у ногу.

Зверніть увагу! Самі ж проросійські ЗМІ не впевнені, що Делімханов "живий і здоровий". Вони пишуть, що поплічник Кадирова таки отримав дірки у зоні так званої спецоперації.

Ба більше, навіть у держдумі Росії заявили, Кремль з "великою тривогою" сприйняв інформацію про можливе поранення депутата держдуми, "героя" Росії (Путін дав Делімханову "героя Росії" після того, як той командував підрозділами Кадирова під час штурму Азовсталі).

Коротко про халепу з "братом" Кадирова