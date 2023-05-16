Задонатив на ЗСУ: Соляр і Бурлаков потролили Кадирова за його історію з конем

Рамзан Кадиров нафантазував "операцію українських спецслужб", які нібито допомогли йому викупити породистого коня. Українці з гумором відреагували на заяву глави Чечні, мовляв, він зробив донат на користь наших захисників.

Сам Кадиров намагався подати цю історію як досягнення, проте не все продумав, повідомляє 24 Канал. Тому дуже цікаво, як на таку новину відреагують у Росії й, звісно, що йому за це буде.

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Історія з конем Кадирова

Так, раніше Кадиров дуже бідкався, що у нього вкрали коня Зазу, який у 2014 році потрапив під санкції як частина майна і жив у стайні в Чехії. Нині ж у своєму телеграм-каналі поплічник Путіна заявив, що повернув свого коня за 18 тисяч доларів.

Кадиров стверджує, що начебто на початку року на нього через посередників вийшли "представники українських спецслужб" й запропонували викупити коня, який коштує шалених грошей.

Кадиров задонатив на ЗСУ

В усій цій історії, звернув увагу журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков, цікавим є те, що Кадиров стверджує, що фактично передав гроші спецслужбам України.

Він задонатив на Збройні Сили України,

– потролила Кадирова ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

Тепер дуже цікаво, як на таку новину відреагують у Росії й, звісно, що Кадирову за це буде.

Соляр і Бурлаков відреагували на історію про коня Кадирова: дивіться відео

Звісно ж, сам Кадиров хотів подати цю історію як досягнення. Мовляв, він забрав свого скакуна у "злих українців". Однак поплічник Путіна не продумав усе до кінця.

До цього можна додати, що 18 тисяч доларів тепер будуть служити Збройним Силам України. А на ці гроші можна купити щось яскраве й вибухове.

Може, навіть йому й повернемо,

– зіронізував Бурлаков.

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