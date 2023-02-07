Кадиров розмріявся про захоплення Польщі: соцмереж висміяли його безглузді погрози

Рамзан Кадиров відзначився черговою абсурдною заявою. Цього разу він заявив, що був би "не проти захоплення Польщі".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. У мережі поставили його на місце, передає 24 Канал.

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Що написав Кадиров стосовно Польщі

Кадирова заявив, що якби Росії вдалося захопити Україну, то на цьому вона все одно не зупинилася б.

"Адже після України на карті Польща! Не приховую, такий намір особисто у мене є, і я неодноразово заявляв, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі і насамперед на території Польщі", – заявив чеченський диктатор.

Користувачі соцмереж висміяли Кадирова через його безглузді погрози. Зокрема, вказали на поразки його бойовиків в Україні.

Як мережа відреагувала на абсурдну заяву Кадирова: дивіться фото

Функції кадировців на війні в Україні

Російський диктатор Владімір Путін використовує кадирівців для залякування російських солдатів. Зокрема, їх ставлять позаду російських військових. Якщо ті відступають, то кадирівці розстрілюють їх на місці.

Буквально 10 січня у Росії новим командувачем сухопутних військ став Алєксандр Лапін. Це стало своєрідною відповіддю як власнику вагнерівців Пригожину, так і Кадирову. Адже вони постійно критикували Лапіна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що у колах Путіна триває запекла боротьба. Зокрема, тепер варто очікувати відповіді від Пригожина та Кадирова, які, на думку оглядача, не залишать цю ситуацію просто так.