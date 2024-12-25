Кадиров показав у мережі кадри зустрічі з українськими полоненими: Україна звернулася до МКЧХ

Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити інформацію про 18 українських військовополонених, яких, ймовірно, утримують на території Чечні. Обличчя полонених зафіксовані на кадрах, опублікованих Рамзаном Кадировим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова.

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Україна звернулася до МКЧХ після відео Кадирова

Під час моніторингу соцмереж виявили запис, опублікований у телеграм-каналі Рамзана Кадирова. На відео путінська маріонетка спілкується з українськими військовополоненими. Ймовірно, полонені утримуються на території Чечні.

Добросердов наголосив, що Україна має підтвердження про перебування в полоні лише частини осіб, які фігурують на відео Кадирова. Однак Україна не має офіційного підтвердження щодо перебування у ворожому полоні ще 18 осіб, які є на відео. Тому уповноважений звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, однак наразі офіційного підтвердження немає.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, як нейтральний посередник у збройних конфліктах, має міжнародний мандат для вирішення гуманітарних питань, і ми продовжуємо тісну співпрацю з ними у цьому напрямку. За результатами опрацювання указаного відео Уповноваженим направлено лист до МКЧХ з метою перевірки достовірності відомостей щодо перебування 18 осіб на підконтрольній Росії території,

– наголосив Добросердов.

Він також наголосив, що робота з координації розшуку зниклих осіб та встановлення їхньої долі є пріоритетом України, тому для досягнення цієї мети використовують усі можливі інструменти.

Загалом у поточному році проведеним моніторингом та аналізом соціальних мереж, месенджерів та інтернет-ресурсів встановлено 1062 особи, які вважалися зниклими безвісти, та яких взято в полон країною агресором.