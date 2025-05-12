Шукає не наступника: ексрозвідник Росії пояснив, чому Кадиров несподівано заметушився

Самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров не випадково занепокоївся і почав звільняти своїх дочок із державних посад, а свого сина, навпаки, призначає на різні ключові позиції. Він намагається зберегти свої активи, а не шукає наступника.

Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов в етері 24 Каналу припустив, що Кадиров намагається "переписати" майно з формальних власників на справжніх спадкоємців. За його словами, у Чечні може початися справжня громадянська війна.

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Як Кадиров намагається врятувати свої гроші

На думку Сергія Жирнова, самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров не шукає собі наступника. Він намагається вберегти свої активи. У нього, ймовірно, є проблеми зі здоров'ям, і він готується до можливого погіршення ситуації.

Коли ви перебуваєте на державній посаді, згідно з російськими законами (які іноді все ж працюють), ви не можете офіційно володіти великими статками,

– додав він.

Тому багато активів записують на підставних осіб – так званих "гаманців". У Владіміра Путіна ситуація аналогічна: усе його майно оформлено на довірених осіб.

Проблема в тому, що коли людина помирає або готується до смерті, вона не може просто прийти до суду і заявити: "Я хотів обманути податкові та фіскальні органи, тому все записано не на мене, а тепер поверніть усе моїй родині". Жоден суд цього не зробить. Тож, коли ти відчуваєш, що кінець близький, потрібно встигнути "переписати" майно з номіналів на справжніх спадкоємців.

Саме тому Кадиров зараз звільняє своїх дочок з державних посад і переоформлює на них частину своїх активів. Водночас свого сина він активно призначає на різні державні посади, сподіваючись, що це в майбутньому збереже його вплив.

Що буде у Чечні, якщо Кадиров раптово помре

Однак, на думку колишнього розвідника, Кадиров дарма на це сподівається – це рідко допомагає. Якщо він раптово помре, у Чечні почнеться боротьба за владу, яка може перерости в громадянську війну.

У Кадирова з Путіним був особистий договір, якого глава Чечні дотримувався, і саме тому йому дозволяли чинити жорстокі дії. Новим людям доведеться переукладати цю домовленість, а Путіну – шукати людину, яка її дотримуватиметься. У такій ситуації можливий і масштабний перерозподіл впливу.