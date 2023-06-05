В Донецьку кадировці примусово забирають машини місцевих жителів
Кадировці нагліють в тимчасово окупованому Донецьку. Вони прямо заявляють, що забиратимуть автомобілі місцевих жителів.
У тимчасово окупованому Донецьку з'явилися листівки від батальйону Кадирова. Вони погрожують місцевим жителям, що забиратимуть у них авто. Про це пише 24 Канал.
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Кадировці встановлюють свої правила в Донецьку
Тік-ток батальйон Кадирова "Ахмат" вже в Донецьку та намагається встановити свої правила. Окупанти розвісили оголошення, у якому мовиться, що машини потрібно паркувати в "правильних місцях". Мовляв, якщо машина буде запаркована "неправильно", її заберуть для потреб батальйону "Ахмат-Північ".
Оголошення в Донецьку / Фото джерел 24 Каналу
Звичайно, місцеві жителі дуже незадоволені такому розвитку подій.
Які настрої панують на тимчасово окупованих територіях
- У тимчасово окупованих Криму, Донецьку та Луганську все більше ненавидять росіян. Навіть ті, які чекали на окупантів та співпрацювали з ними, почали розуміти, що їх лише використовують. Майже кожного дня у Донецьку, Луганську, Алчевську, Макіївці та інших містах стаються достатньо прикрі для окупантів інциденти, коли місцеві то починають на всю вулицю кричати "Слава Україні!" або співати "Ой у лузі червона калина".
- Населення в Криму та на Донбасі наближається до соціального бунту, тож Кремль посилив там репресії та терор. Поки колаборанти наживаються, звичайні люди сидять без грошей, роботи, нормальної медицини та води.
- Водночас пропагандистська машина почала працювати все активніше. Окупанти розповідають жителям квазіутворень, як "процвітає" Маріуполь і як він нібито "чудово зажив" під російським прапором. Все дійшло до того, що деякі люди, які не мають критичного мислення та альтернативних джерел інформації, ненавидять маріупольців. На їхню думку, це несправедливо, що Донецьк страждав та тихо розвалювався 9 років, а всі "лаври" у вигляді нових доріг та комунікацій дістаються місту Марії. Хоч, звичайно, це все вигадки Кремля.
- На територіях, які Росія окупувала у 2022 році, теж панують настрої ненависті до окупантів. Адже до повномасштабного вторгнення вони мали все, а тепер лиш розвалені міста. Й вони не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, тому що це дуже дорого у перевізників, які цим займаються.