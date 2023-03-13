Проблеми із зором або з мозком: Кадирову на зустріч з Путіним дали доповідь гігантським шрифтом

13 березня 2023, 16:39
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Лідеру Чечні Рамзану Кадирову на зустріч з кремлівським диктатором підготували доповідь величезним шрифтом. Подейкують, що він може мати проблеми зі здоров'ям.

У мережі оприлюднили відео, на якому Кадиров читає текст з листочка за столом з Путіним, передає 24 Канал. При цьому букви видно ледь не з космосу.

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Щоправда, навіть з таким шрифтом Кадиров читає текст доволі повільно. Диктатор лише кивав головою, вдаючи, що слухає доповідь.

Користувачі мережі припускають, ймовірно, у глави Чечні проблеми із зором. Серед інших варіантів – негаразди із головою.

Як Кадиров читав доповідь: відео

Що зі здоров'ям Кадирова

  • Чутки про проблеми його проблеми зі здоров'ям набрали обертів за останні кілька місяців. Річ у тім, що лідер Чечні сильно набрав ваги. Були кадри, де він просто-таки не може розплющити очей.
  • Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції також говорив про те, що Кадиров може мати проблеми з нирками. Це пояснює його роздуте тіло. 
  • Під час зустрічі з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним у Кадирова на вказівному пальці помітили медичний прилад. Пристрій схожий на переносний пульсоксиметр, що стежить за рівнем кисню у крові.

Автор: Ольга Музика