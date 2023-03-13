Проблеми із зором або з мозком: Кадирову на зустріч з Путіним дали доповідь гігантським шрифтом

Лідеру Чечні Рамзану Кадирову на зустріч з кремлівським диктатором підготували доповідь величезним шрифтом. Подейкують, що він може мати проблеми зі здоров'ям.

У мережі оприлюднили відео, на якому Кадиров читає текст з листочка за столом з Путіним, передає 24 Канал. При цьому букви видно ледь не з космосу.

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Щоправда, навіть з таким шрифтом Кадиров читає текст доволі повільно. Диктатор лише кивав головою, вдаючи, що слухає доповідь.

Користувачі мережі припускають, ймовірно, у глави Чечні проблеми із зором. Серед інших варіантів – негаразди із головою.

Як Кадиров читав доповідь: відео

Що зі здоров'ям Кадирова