Проблеми із зором або з мозком: Кадирову на зустріч з Путіним дали доповідь гігантським шрифтом
13 березня 2023, 16:39Читать новость на русском
Лідеру Чечні Рамзану Кадирову на зустріч з кремлівським диктатором підготували доповідь величезним шрифтом. Подейкують, що він може мати проблеми зі здоров'ям.
У мережі оприлюднили відео, на якому Кадиров читає текст з листочка за столом з Путіним, передає 24 Канал. При цьому букви видно ледь не з космосу.
До теми Могло бути отруєння: чеченець припустив, що зі здоров'ям Кадирова
Щоправда, навіть з таким шрифтом Кадиров читає текст доволі повільно. Диктатор лише кивав головою, вдаючи, що слухає доповідь.
Користувачі мережі припускають, ймовірно, у глави Чечні проблеми із зором. Серед інших варіантів – негаразди із головою.
Як Кадиров читав доповідь: відео
Що зі здоров'ям Кадирова
- Чутки про проблеми його проблеми зі здоров'ям набрали обертів за останні кілька місяців. Річ у тім, що лідер Чечні сильно набрав ваги. Були кадри, де він просто-таки не може розплющити очей.
- Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції також говорив про те, що Кадиров може мати проблеми з нирками. Це пояснює його роздуте тіло.
- Під час зустрічі з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним у Кадирова на вказівному пальці помітили медичний прилад. Пристрій схожий на переносний пульсоксиметр, що стежить за рівнем кисню у крові.